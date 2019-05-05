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Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara çıktı

Otomobiliyle Kocatepe Camii’nin önünde bulunan kültür merkezinin demir korkuluklarına çıkan alkollü sürücü, 'Bu araba buraya nasıl çıktı' diyerek şaşkınlık yarattı.

İHA | 05.05.2019 - 09:05..
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Ankara’nın Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kimliği belirsiz olan şahıs, 06 DC 404 plakalı otomobiliyle Kocatepe Camii bitişiğinde bulunan kültür merkezinin demir korkuluklarının üzerine çıktı.

Kaza yapan sürücünün yanında bulunan kadın ise ''arkadaşı tanımıyorum'' diyerek taksiye binip uzaklaştı.

ARABADAKİ İKİ KİŞİYİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÇIKARDI

Otomobilin ön kısmının havada kaldığı kazada, sürücü ve yanında bulunan yolcuyu, içinde bulundukları otomobilden kültür merkezinin güvenlik görevlileri çıkardı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin yaptığı kontrollerde kimliği belirsiz sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayakta güçlükle duran şahıs, kültür merkezinin güvenlik görevlilerinin şikayetçi olması üzerine karakola götürüldü.

Kaza yapan alkollü sürücü: Bu araba buraya nasıl çıktı ViDEO

Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara çıktı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN 1 SENE 6 AY CEZASI VAR

Alkollü sürücü, olay yerine gelen polislere, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el koyulduğunu ve bir sene altı ay ceza yediğini söyledi.

Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara çıktı

"BAYAN, YANIMDAKİ ARKADAŞI TANIMIYORUM DEDİ"

Olayı gören güvenlik görevlisi, “Biz içeride oturuyorduk. Bir anda aracın gelerek 2 dubaya zarar verdiğini gördük. Aracın içerisinde iki kişi vardı biri bayan biri erkek. İkisini de araçtan indirdik. Mazot kaçırdığı için araç patlar diye önlemimizi aldık. Bayan durmadı. Ben yanımdaki arkadaşı tanımıyorum dedi ve taksiye binip gitti” dedi.
Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara çıktı

Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara çıktı

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