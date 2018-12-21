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Başkent’te alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 21.12.2018 - 06:54..
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabaha karşı yaşanan kazada, Fatih Caddesi üzerinden Kalaba istikametinde seyir halinde olan Ali D. idaresindeki otomobil,Fatih Köprüsü üzerinde aynı yönde ilerleyen Yavuz A.’nın kullandığı 10 otomobile arkadan çarptı. Otomobilin yolcuları Hakan D. ile Vezir S. yaralandı.

Başkent’te alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, kazazedeleri daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Başkent’te alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası ehliyetini beyan edemeyen 06 REU 37 plakalı otomobilin sürücüsü Ali D.’nin, ehliyetine daha önceden el konulduğu belirtildi. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde şahsın 1.47 promil alkollü çıktığı aktarıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurda yığınına dönen araçlar, daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Başkent’te alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Başkent’te alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

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