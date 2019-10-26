Başkent'te atlı birlikler, zorlu eğitimden geçti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Polis Atlı Birlikleri, Başkent'te bir eğitime daha tabi tutuldu.

DEVRİYE FAALİYETLERİNDE GÖREV ALIYOR

Atlı Birlikler, Başkent'te izinsiz gösterilere müdahalenin yanında, özellikle mesire alanları, yürüyüş alanları gibi bölgelerde devriye faaliyetlerinde görev yapıyor.

DERBİLERDE GÖREV ALIYORLAR

Atlı birlikler, derbi maçlarda stadyumların çevresinde de taraftar olaylarına karşı devriye geziyor. Özellikle toplumsal olaylarda atlı birliklerin, caydırıcı etkisi büyük oluyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, marjinal grupların tespitleri ve izinsiz gösteri yapan grupların dağıtılmasında rol oynuyor.

Atın üzerinde yüksekte bulunan polis, eylemci grupların içerisindeki gelişmeleri tespit edebiliyor. Böylece gruplar atlarla yönlendirilebiliyor.

ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Oluşan olaylar karşısında atlar işitsel ve görsel nesnelere karşı duyarlı olup, takip edebiliyor, grupları çembere alıp dağıtmada etkin görev üstleniyor.

Olası kanunsuz eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen atlı birlikler, Ankara'daki merkezde uygulamalı olarak zorlu eğitimlerden geçiriliyor.

TATBİKAT GERÇEĞİNİ ARATMADI

'Temel at biniciliği' ve 'ileri düzey binicilik' eğitimlerinde polisler, senaryo gereği ellerindeki meşalelerle gösteri yapan gruba müdahale ederek dağıttı. Görüntülenen eğitimde, atlı birliklerin senaryo gereği gösteri yapan gruba müdahale tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

İHTİYACA GÖRE ATAMALAR YAPILIYOR

Ankara'daki merkezde İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlarına da eğitim veriliyor. Bu personeller, aldıkları eğitim sonucunda ihtiyaca binaen atamaları yapılarak görev bölgelerine gönderiliyor.