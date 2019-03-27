Başkent’te bıçaklanan kişi eğlence mekanına sığındı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yaşanan kavga sonucu Atakan Kazankaya.’yı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

YARDIM İÇİN EĞLENCE MEKANINA SIĞINDI

Ağır yaralanan Kazankaya, yardım istemek için bir eğlence mekanına sığındı. Ayakta güçlükle durabilen yaralıyı gören iş yerinin çalışanları, aşırı kan kaybeden Kazankaya’yı bir sandalyeye oturtarak karnına tampon yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahsı ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri, eğlence mekanının çevresinde inceleme yaparak suç aletini aradı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralının eğlence mekanına sığınma görüntüleri iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına ve olaya ilişkin inceleme başlattı.