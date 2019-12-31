1 Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı İnegöl ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

2 Hadise tatlı leopar pozu verdi Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Hadise, son gönderisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3 Mersin'de 191 litre sahte içki ele geçirildi Tarsus ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrası olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

4 Kasımda dış ticaret açığı yüzde 232,2 arttı Kasım 2019 Dış Ticaret İstatistikleri yayınlandı. Kasımda, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,1 artarken, ithalat ise yüzde 9,7 yükseldi. Bu da dış ticaret dengesine olumsuz yansıdı.

5 Başkentt'e DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Polis ekipleri tarafından, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

6 Orduspor efsanesi geri dönüyor 2012-2013 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Orduspor kötü yönetimler sonucunda bugün amatör kümeye kadar düştü.