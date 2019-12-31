Başkentt'e DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi.
İstihbari çalışmalarda, örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, 5 Irak uyruklu şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı belirtildi.