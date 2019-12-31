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Başkentt'e DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Polis ekipleri tarafından, eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları belirlenen Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

DHA | 31.12.2019 - 14:20..
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Ankara'da polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibatlarını belirledi.

İstihbari çalışmalarda, örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, 'yalnız kurt' tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, 5 Irak uyruklu şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı belirtildi.

Başkentt'e DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Başkentt'e DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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