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Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Meydana gelen kazada tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

İHA | 06.08.2019 - 04:55..
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Ankara Dumlupınar Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen ve Çorum’dan Eskişehir’e 27 ton arpa götürmekte olan Abdül Vanlı’nın idaresindeki 42 PL 913 plakalı tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazanın etkisiyle takla atarak metrelerce sürüklenen aracın içerisinde sıkışan 3 kişiden kimliği henüz belirlenemeyen kadın hayatını kaybederken, araçta bulunan Selda Demir ve Ramazan Bağcı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen itfaiye erleri yaralıları sıkıştıkları kabin içerisinden çıkarırken polis ve jandarma ekipleri de yol üzerine işaretlemeler yaparak çevre güvenliğini sağladı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Başkent’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

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