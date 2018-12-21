Başkent'te ıslah olmayan hırsız

Ankara Çankaya ilçesinde bir evin kapı kilit göbeğini kırarak içeri giren ve iki laptop çalan şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

1 HAFTA ÖNCE ÇIKMIŞTI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı apartmanın içerisine elleri boş giren ve bir süre sonra iki laptop ile çıkan şüphelinin, 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan İ.D. olduğunu ve bir hafta önce cezaevinden çıktığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.D'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Cezaevinden çıkar çıkmaz yine hırsızlık yaptı VİDEO