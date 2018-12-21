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Başkent'te ıslah olmayan hırsız

12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan şüpheli, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaptı.

AA | 21.12.2018 - 04:19..
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Ankara Çankaya ilçesinde bir evin kapı  kilit göbeğini kırarak içeri giren ve iki laptop çalan şüphelinin yakalanması  için Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

1 HAFTA ÖNCE ÇIKMIŞTI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın yaşandığı  apartmanın içerisine elleri boş giren ve bir süre sonra iki laptop ile çıkan  şüphelinin, 12 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan İ.D. olduğunu ve  bir hafta önce cezaevinden çıktığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İ.D'nin  bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Cezaevinden çıkar çıkmaz yine hırsızlık yaptı VİDEO

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