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Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Başkent'teki Çankaya Köşkü'nün 6 numaralı giriş kapısı önünde lüks araç, taksiye çarptı. Taksi şoförü, olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan sürücü kaçtı.

İHA | 14.03.2019 - 08:17..
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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Köşkü’nün 6 numaralı giriş kapısı önünde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı cadde de seyir halinde olan Nevzat Çakır’ın kontrolündeki 06 T 6628 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

50 METRE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan 06 AR 5000 plakalı araç, yolun karşısındaki kaldırıma savrularak yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförü Nevzat Çakır’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

U DÖNÜŞÜ YAPARKEN KAZA OLDU

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, taksi şoförü Nevzat Çakır hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü ise kaçtı. İddiaya göre, U dönüşünün yasak olduğu caddede U dönüşü yapan taksici, karşı şeride geçerek 06 AR 5000 plakalı aracın önüne çıktı. Kazadan sonra, taksiye arkadan çarpan 06 AR 5000 plakalı aracın sürücüsü, olay yerinde aracını bırakarak kaçtı.

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Polis, kazaya ve kaçan sürücüye ilişkin inceleme başlattı .

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