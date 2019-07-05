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Başkent’te kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Ankara’da iki otomobilin çarpışmasının ardından 8 kişi yaralanırken, sürücülerden biri kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İHA | 05.07.2019 - 08:43..
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Ankara Akın Caddesi istikametinde ilerleyen 06 BGE 315 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinde Ulus yönünde seyreden Özkan A. yönetimindeki halde çalışan işçileri taşıyan 16 ND 566 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇARAK UZAKLAŞTI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1’i ağır toplam 8 kişi yaralanırken, 06 BGE plakalı otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başkent’te kaza: 1’i ağır 8 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, 06 BGE 315 plakalı otomobilde bulunan yaralılardan Gülseren Ö., Musa A., Sebahat B. ile 16 ND 315 plakalı otomobilde bulunan Özkan A., Hasan S., Eymen A., Fuat A Y.’yı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.

Başkent’te kaza: 1’i ağır 8 yaralı

Kazanın etkisiyle iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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