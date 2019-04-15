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Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptı.

İHA | 15.04.2019 - 05:09..
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Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Siteler kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden M.D, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçta 1 yaşındaki Yusuf D, anne E.D ve sürücü M.D yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 Hızır acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı

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