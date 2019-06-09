Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bazı yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler, sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekmek zorunda kaldı.

ÇOK SAYIDA YARDIM TALEBİ

Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar telefonu geldiği, ekiplerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılan A. Arslan ve Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan M. Altınışık ile konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren M. Önder'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, Polatlı'da bir kısım ekili alanın su baskınına maruz kaldığı, AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimlerin yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.