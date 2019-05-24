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Başkent’te marketteki hırsızlık anı kameralara yansıdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde markete giren bir şahsın çaldıklarını montunun içine sakladığı anlar kameralara yansıdı.

İHA | 24.05.2019 - 06:50..
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Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Türk Ocağı Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Şüpheli, kafasında motosiklet kaskı ve mont ile girdiği marketten çaldıklarını montunun içerisine saklıyor.

Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise kameralara saniye saniye kaydediliyor.

Başkent’te marketteki hırsızlık anı kameralara yansıdı

Başkent’te marketteki hırsızlık anı kameralara yansıdı VİDEO

500 TL ÇALDILAR

İddiaya göre şüpheli, sadece görüntülerdeki marketten değil, o bölgede bulunan çeşitli marketlerden de hırsızlık yaparak kayıplara karışıyor.

Ayrıca, hırsızlık şüphelisinin görüntüdeki marketten çaldığı eşyaların değerinin de yaklaşık 500 TL olduğu ve halen daha hırsızlık yapmaya devam etme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

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