Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaza meydana geldi.

Bahçelievler istikametinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüdeki bariyerlere çarparak Etlik Caddesi üzerine uçtu.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Aşağı uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkardığı yaralılardan Hakan Üstün kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybederken Mehmet Ö. ile diğer yaralı ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Düşen otomobilden fırlayan parçaların otomobilinin ön camını kırdığını iddia eden Hamdi Öztürk, otomobilin bir anda bariyerlere çarpıp aşağı uçtuğunu ve 10’larca parçanın etrafa saçıldığını ve parçalardan birinin de otomobilinin ön camına isabet ettiğini ifade etti.

Polis, kazanın meydana geldiği Etlik Caddesi’ni trafiğe kapatırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.





















































