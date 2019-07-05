taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6134
Euro
6.3367
Altın
1417.59
Borsa
99382.2
Gram Altın
255.856

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Kontörlünü kaybederek köprüden uçan otomobildeki 3 kişiden 1’i ölürken 2 kişi de yaralandı.

İHA | 05.07.2019 - 05:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaza meydana geldi.

Bahçelievler istikametinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüdeki bariyerlere çarparak Etlik Caddesi üzerine uçtu.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Aşağı uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkardığı yaralılardan Hakan Üstün kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybederken Mehmet Ö. ile diğer yaralı ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Düşen otomobilden fırlayan parçaların otomobilinin ön camını kırdığını iddia eden Hamdi Öztürk, otomobilin bir anda bariyerlere çarpıp aşağı uçtuğunu ve 10’larca parçanın etrafa saçıldığını ve parçalardan birinin de otomobilinin ön camına isabet ettiğini ifade etti.

Polis, kazanın meydana geldiği Etlik Caddesi’ni trafiğe kapatırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Başkent’te otomobil köprüden uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

Bülent Arınç'tan AK Parti'ye eleştiri

364
Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

11
Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

Müsabakalarda şiddete ağır cezalar

11
Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

Trump'a 4 Temmuz kutlamalarında tepki

3
İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

9
Somali, Gine ile diplomatik ilişkisini kesti

Somali, Gine ile diplomatik ilişkisini kesti

5
Camiye hırsızlığa giren 2 kişi yakalandı

Camiye hırsızlığa giren 2 kişi yakalandı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir