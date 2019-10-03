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Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Kaldırıma çıkan otomobil reklam panosuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA | 03.10.2019 - 06:33..
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Türk Hava Kurumu önünde kaza meydana geldi.

Ozan Fahri T. İdaresindeki 06 N 1688 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametine ilerlerken Türk Hava Kurumu önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan demir bariyerleri aşan otomobil, reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan yolcu Ezgi B. yaralanırken sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

"KAZAYI FARK ETMEDİK"

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ezgi B. ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Öte yandan müzisyen olduğunu ve işten çıktığını belirten sürücü Ozan Fahri T. ise kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyledi. Kız arkadaşını kanlar içerisinde gören sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.
Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

Başkent’te otomobil reklam panosuna çarptı

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