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Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

Ankara'da belediye personelini taşıyan pikabın refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA | 24.10.2019 - 08:45..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekibi taşıyan Feridun Aslan'ın kullandığı 06 DU 7903 plakalı pikap, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine giderken refüje çarparak aydınlatma direğini devirdi.

Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

3 PERSONEL YARALANDI

Kaza sonrası karşı şeride geçerek yuvarlanan pikaptaki belediye çalışanları Halil Cankurt ve Ramazan Yılmaz ile araç sürücüsü Feridun Aslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi Keçiören istikametinin çift şeridi, yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

Başkentte refüje çarpan pikap devrildi

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