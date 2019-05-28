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Başkent'te sahte içki operasyonu

Ankara'da polis ekiplerinin iki ayrı depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 150 bin lira olan 75 litre kaçak içki ele geçirildi.

AA | 28.05.2019 - 05:46..
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Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin kaçak alkol imalat ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda S.D. ve İ.G'nin otomobille sahte içki satışı yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında S.D. ve İ.G'yi gözaltına alan ekipler otomobilde yaptıkları aramada iki şişe sahte içki ele geçirirken, Huzur Mahallesi Lizbon Caddesi'deki iki ayrı deponun da sahte içki yapımında imalathane olarak kullanıldığı belirlendi.

Başkent'te sahte içki operasyonu

150 BİN LİRALIK SAHTE İÇKİ

Söz konusu depolara düzenlenen baskında dolu halde 65 şişe sahte içki, farklı ebatlarda ve markalarda 170 boş içki şişesi, 10 litre etil alkol, 19 sahte bandrol, sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte bidonlar içerisinde piyasa değeri 150 bin lira olan toplam 75 litre sahte içki ele geçirildi.

Başkent'te sahte içki operasyonu

Operasyon sonrası S.D. ve İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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