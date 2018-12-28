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Başkent’te tır yangını

Seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İHA | 28.12.2018 - 05:26..
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Ankara’da Kuzey Çevre Yolu üzeri Susuz mevkiinde yaşanan olayda, İstanbul’dan Diyarbakır’a toz emici makine taşıyan Aziz Ağırlı idaresindeki tırın kasasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saniyeler içinde büyüyen alevler tırın arka kısmını sararken, yangını son anda fark eden sürücü aracı sağa park ederek itfaiyeye ihbarda bulundu.

Başkent’te tır yangını

Bir süre sonra adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Dorsede bulunan toz emici makine yangında kullanılamaz hale gelirken, tırda maddi hasar oluştu.

Başkentte seyir halindeki tırın dorsesinde yangın VİDEO

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay nedeniyle Kuzey Çevre Yolu’nun sağ şeridi bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yol üzerinde önlem alan polis ekipleri, araç geçişinin diğer şeritlerden kontrollü olarak verilmesini sağladı. Tır sürücüsü Ağırlı’nın ifadesine başvuran polis, olay hakkında inceleme başlattı.

Başkent’te tır yangını

Başkent’te tır yangını

Başkent’te tır yangını

Başkent’te tır yangını

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