taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Bir araç sürücüsü, önce okul duvarına daha sonra ise kamyonetlerini tamir etmeye çalışan baba ve oğluna çarptı.

İHA | 24.08.2019 - 05:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

d

Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kaza meydana geldi.

Muzaffer Ünlü idaresindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, bulvar üzerinde arızalandı. Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Muzaffer Ünlü ve oğlu, kamyonetin arızasını tespit etmek için kamyonu kontrol etmeye çalıştı.

Bu sırada Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin duvarına daha sonra ise park halindeki kamyona çarparak durabildi.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle Alper Benli ve otomobilde bulunan Yasin Kılıç (10) ağır yaralanırken, otomobilde bulunan diğer yolculardan Serhat Doğan, Emrah Efe Kılıç ve iki araç arasında sıkışan kamyon sürücüsü Muzaffer Ünlü ile oğlu ise hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edilirken Alper Benli ile Yasin Kılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Ünlü’nün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

63
ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD'den YPG'ye yardıma devam

146
Hatay'da düğünde oynama kavgası

Hatay'da düğünde oynama kavgası

45
Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı

Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı

1
Tabare Vazquez akciğer kanseri

Tabare Vazquez akciğer kanseri

9
Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

1
Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir