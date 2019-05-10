Başkentte yabancılara İngilizce cuma hutbesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Koç, Çankaya Müftülüğüne bağlı Hasan Tanık Camisi'nde yabancı ülkelerin büyükelçileri ve misyon şeflerinin de dahil olduğu cemaate cuma hutbelerini Türkçe ve İngilizce okuyor.

Çankaya Müftülüğüne bağlı Hasan Tanık Camisi'nde yaklaşık 6 yıldır cuma namazı hutbesi Türkçe ve İngilizce okunuyor.

Koç, 6 yıl önce Çankaya Müftülüğünün Hasan Tanık Camisi'nde yabancı ülkelerin büyükelçileri ve misyon şeflerinin dahil olduğu cemaatin yüzde 20'sinin Türkçe bilmediğini ve hutbelerin İngilizce ve Arapça olarak özet halde verilmesini talep ettiğini söyledi.

SON KARAR İNGİLİZCE

Koç, cuma günleri cemaatin bir kısmının Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Endonezya, Pakistan, Malezya gibi ülkelerin diplomatlarından, yabancı iş adamlarından ve Ankara 'da yaşayan yabancı Müslüman öğrencilerden oluştuğunu belirten Koç, "Hutbeleri ilk önce İngilizce ve Arapça verdim ancak daha sonra Arapça fazladan oldu çünkü caminin yüzde 80'i bekliyordu. Gelen Arapların, Endonezya ve Malezya'dan gelen büyükelçiler de İngilizceyi benden daha iyi biliyor. Öyle ise ortak dil İngilizce olarak tezahür etti ve Türkçe ve İngilizce olarak kaldı." şeklinde konuştu.

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