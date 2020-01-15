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Başkent'te ‘yarış’ kavgası kamerada

Ankara Kızılay Meydanı’nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, “yarışalım mı” sorusuna ret cevabı veren diğer araçtaki 2 kişiyle kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.

İHA | 15.01.2020 - 08:50..
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Ankara Kızılay Meydanı’nda kırmızı ışıkta 06 BPB 225 plakalı otomobili ile bekleyen Muhammet B., aracın camını açarak yanlarında bulunan 06 ER 435 plakalı aracın sürücüsü Ercan Ö.’ye “yarışalım mı” diye sordu.

4 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Olumsuz yanıt alan Muhammet B. ve yanındaki arkadaşı Oğuzhan K., yarışmak istedikleri aracın yanına giderek içeride bulunan Mehmet Y. ve Ercan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi birbirine girdi.

Başkent'te yarış kavgası kamerada ViDEO

ALKOLLÜ OLDUKLARI ANLAŞILDI

Bir süre kavga eden kişilerden Mehmet Y., 06 BPB 225 plakalı otomobilin camını tekme atarak kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları ayırdı. Alkollü olduklarını kabul eden ve bu şekilde otomobil kullandıklarını belirten sürücüler, yakınlarından yardım istedi.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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