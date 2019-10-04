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Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarpan otomobil yandı.

İHA | 04.10.2019 - 04:04..
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 01.30 sularında Dumlupınar Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi.

Mert Y. İdaresindeki 06 S 2455 plakalı otomobil, bulvar üzerinde Kızılay istikametinde ilerlerken Balgat yol ayrımında bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmından ağır hasar alan otomobil alev aldı.

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı VİDEO

ARAÇ SAHİBİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE KALDI

Yanan otomobilden uzaklaşan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri söndürürken polis ekipleri de Bulvarın Kızılay istikametini trafiğe kapattı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü ise hurdaya dönen otomobilini görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza yapan otomobil çekici marifetiyle olay yerden kaldırılırken polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

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