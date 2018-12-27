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Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

AA | 27.12.2018 - 09:47..
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Ankara genelinde, dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla, bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.

Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

25 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken, Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle, Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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