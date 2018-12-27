Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Ankara genelinde, dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla, bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.
25 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken, Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle, Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.