Baskın yapan İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Tubas'a bağlı Tamun beldesine sabaha karşı baskın yapan İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.
9 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Filistinliler ise askerlere taş atarak ve eski araç lastiklerini yakarak karşılık verdi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, müdahale sonucu bir Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, 9 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.
İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.