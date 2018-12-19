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Baskın yapan İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

Filistin'in Tubas ilçesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bölgeye girişleri Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanınca arbede çıktı.

AA | 19.12.2018 - 09:26..
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Tubas'a bağlı Tamun beldesine sabaha karşı baskın yapan İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

9 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Filistinliler ise askerlere taş atarak ve eski araç lastiklerini yakarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, müdahale sonucu bir Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, 9 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.

Baskın yapan İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı

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