'Başkomiserim' yalanıyla, 24 bin lira dolandırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 60 yaşındaki Z.B.'yi cep telefonu ile arayan Ahmet Yıldık isimli şahıs, kendisinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu, kimlik bilgilerinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını, suçsuzluğunu kanıtlaması için elindeki para ve ziynet eşyalarının seri numaralarını almaları gerektiğini söyledi.

24 BİN LİRA DOLANDIRDI

Bunun üzerine Z.B., eve gelen şüpheliye 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.B., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

MEMLEKETİNE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Yıldık'ı memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya hazırlandığı sırada yakaladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Yıldık'ın, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.