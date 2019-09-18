Başkomser Nevzat İstanbul sokaklarına geri dönüyor

Ahmet Ümit’in uzun zamandır heyecanla beklenen ve ‘Bir Başkomser Nevzat Kitabı’ olan Aşkımız Eski Bir Roman, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Meksika’dan Çin’e kadar 20 farklı dilde milyonlarca okura ulaşan kahraman Başkomser Nevzat, Aşkımız Eski Bir Roman'da karmaşık cinayetleri çözerken, insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor.

OKURLARIYLA BULUŞACAK

Ümit, Aşkımız Eski Bir Roman'ı imzalamak için 20 Eylül Cuma günü saat: 17:00 – 20:00‘de Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde okurlarıyla buluşacak.

Ahmet Ümit’in efsanevi karakteri Başkomser Nevzat, 2018 yılında yayımlanan Kırlangıç Çığlığı’nın ardından İstanbul’un yokuşlu ve tekinsiz sokaklarına geri dönüyor.

"KURBANI ÖLDÜREN KENDİ TUTKUSUDUR"

"Bazı vakalarda katilin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur, cinayet silahı kimin elinde olursa olsun, kurbanı öldüren, aslında kendi tutkusudur."Ahmet Ümit’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Aşkımız Eski Bir Roman bu cümleyle başlıyor.

UZUN ÖYKÜLERDEN OLUŞUYOR

Kitaba adını veren Aşkımız Eski Bir Roman, Overlokçu Kız ve Sergey Nikolayeviç Jerkovski’ye Ne Oldu?... isimli birbirinden bağımsız üç uzun öyküden oluşan Aşkımız Eski Bir Roman, yüksek temposu ve enerjisiyle Ümit’in unutulmaz kitapları arasına girmeye aday.