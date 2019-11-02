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Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kütahya'da tekel bayisine, başlarına poşet takarak giren 2 şüpheliyi mahalle bekçileri gözaltına aldı.

DHA | 02.11.2019 - 02:48..
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Kütahya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir tekel bayisine gece saatlerinde, kafalarına naylon poşet takarak tekel bayisine giren 2 şüpheliyi mahallede devriye görevi yapan bekçiler farketti.

Başlarına naylon poşet geçirip tekel bayi soymaya çalıştılar VİDEO

KOVALAMACA 4 KİLOMETRE SÜRDÜ

Müdahale etmek isteyen bekçilerle arbede yaşayan 2 şüpheli çaldıkları içki şişelerini yola atarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüphelilerden biri Bölcek Mahallesi'ndeki yeni Emniyet Müdürlüğü binası arkasında ağacın altında gizlenirken yakalandı, diğer şüpheli ise karanlıkta izini kaybettirdi.

Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

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