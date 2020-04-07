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Başörtülü kadın spor yaptığı görüntülerde linç yedi

Fizyoterapist adayı evde yapılabilecek egzersizleri içeren bir video paylaştı. Fakat başörtülü genç kadın paylaşımını uygun bulmayanların lincine uğradı.

Haber Merkezi |
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Başörtülü kadın spor yaptığı görüntülerde linç yedi

Türkiye, koronavirüs ile mücadele ederken bir yandan da “Evde kal” çağrılarına uyuyor.

Evde kalırken de spor yapmayı ihmal etmeyenler var.

Onlardan biri de fizyoterapist adayı Duygu Akın.

TÜRBANLI OLDUĞU İÇİN LİNÇ YEDİ

Duygu, evde herkesin yapabileceği, yararlı birkaç hareket göstermek için kamera karşısına geçerek amatör bir çekim yaptı ve sosyal medyadan paylaştı.
Fakat hiç beklemediği bir linç ile karşılaştı.

Türbanlı olduğu gerekçesiyle Duygu Akın’a ağır hakaretlere varan ifadeler yazıldı.

Başörtülü kadın spor yaptığı görüntülerde linç yedi

BU KADAR İNCİTMENİZE GEREK YOKTU

Genç kadın, dayanamadı ve sonunda, “Bu kadar ağır sözleri, montajları, aileme kadar edilen hakaretleri hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Yapmak istediğim herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği birkaç egzersiz videosu çekmekti. Ne düşünürseniz düşünün bu hakareti etmeyi, kimseyi bu kadar incitmenize gerek yoktu” ifadelerini paylaştı.

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