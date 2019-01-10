Başörtülü kızı darbedene hapis ve para cezası

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da salonda hazır bulundu.

"BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKTİ"

Duruşmada, minibüs şoförü tanık olarak dinlendi. Tanık beyanında, “Olay tarihinde Kadıköy Pendik hattında minibüs şoförlüğü yapıyordum. Pendik istikametine doğru minibüs caddesinde seyir halindeyken arkamda oturan müşteki, yanında daha sonradan fizik hocası olduğunu öğrendiğim bir kişiyle sohbet ediyordu. Hatırladığım kadarıyla fizik bölümünü okuyacağını söylüyordu. Sanık da onun arkasında oturuyordu. Fizikle ilgili hususu duyunca birden, ‘Atatürk sağ olsaydı siz başörtüyle okuyamazdınız.’ dedi. Bunun üzerine mağdure şaşkındı, arkasını döndüğünde sanığın agresif tavırları devam ediyordu. Başörtüsüne sarılmış ve başörtüsünü çekmişti, mağdurenin başı açık kalmıştı. Biz yatıştırmaya çalıştık ancak fazla müdahale edemedik. Daha sonra karakolun önünde durdum ve müracaat etmeleri için aşağı inmelerini söyledim.” dedi.

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"PİŞMANIM NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Tanığın beyanına yönelik söz alan sanık, “Şoför bey doğru söylüyor herhalde. Ben olay anını tam hatırlamıyorum. Arkadaş küfür ederek üzerime yürüdü ben de başörtüsünü açtım. Sadece bağırdığımı hatırlıyorum.” dedi. Sanık son sözünde, “Ben psikolojik tedavi görüyorum. Pişmanım, olay günü ne yaptığımı bilmiyorum.” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ayhan Almıla Kursar’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından beraatine karar verdi.

Sanık hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, sanığın “hakaret” suçundan da 3 bin 880 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme, bu cezaları erteledi.