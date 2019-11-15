İstanbul Karaköy'de bugün, hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen iki başörtülü kız, karşı yönden gelen kadının yumruklu saldırısına uğramıştı

Yumruklu saldırının ardından başörtülü kızlara hakaretler yağdırmaya başlayan kadının bu ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.

Başörtülü kızlara saldıran kadın Marmaray'da küfürler savurdu İZLE

MARMARAY'DA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

Başörtülü kızlara saldırı sonrası tepki alan saldırgan kadının daha önce de Marmaray Sirkeci durağında da başörtülü insanlara hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı