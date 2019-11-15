taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7432
Euro
6.3486
Altın
1467.37
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.8
Bitcoin
48673.92

Başörtülü kızlara saldıran kadın Marmaray'da küfürler savurdu

Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı ve hakaretlerde bulunan kadının daha önce de bu tarz eylemleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 20:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Başörtülü kızlara saldıran kadın Marmaray'da küfürler savurdu

İstanbul Karaköy'de bugün, hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen iki başörtülü kız, karşı yönden gelen kadının yumruklu saldırısına uğramıştı

Yumruklu saldırının ardından başörtülü kızlara hakaretler yağdırmaya başlayan kadının bu ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı.

Başörtülü kızlara saldıran kadın Marmaray'da küfürler savurdu İZLE

MARMARAY'DA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

Başörtülü kızlara saldırı sonrası tepki alan  saldırgan kadının daha önce de Marmaray Sirkeci durağında da başörtülü insanlara hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

Başörtülü kızlara saldıran kadın Marmaray'da küfürler savurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

420
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

647
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

496
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

191
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

275
Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir