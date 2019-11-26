Başörtülü kızlara saldıran kadına 12 yıl hapis istemi

İstanbul Karaköy’de yolda yürüyen iki başörtülü kıza yumruklu saldırıp hakaretler savuran Semahat Y., sokaktaki güvenlik kameralarına yakalanmıştı.

Semahat Yolcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

12 YIL 8 AYA KADAR HAPİS

Yolcu’nun, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

"OMZUNA VURUP HAKARETLER ETTİ"

Soruşturma kapsamında Karaköy’de esnaflık yapan 2 kişi de tanık sıfatıyla ifade verdi. İddianamede; olayın, 15 Kasım günü saat 15.15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Semahat Yolcu’nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce’ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya’nın omzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedildi.

Karaköy'de başörtülü genç kıza saldırı -VİDEO

ŞOKA GİRDİ, NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Müşteki Feyza Yerlikaya’nın iddianamede yer alan ifadesinde, durup dururken yolda bir bayan tarafından başörtüsünün çekildiği ve hakarete uğradığı kaydedildi. Şoka girdiğini belirten Yerlikaya, olay anında ne yapacağını bilemediğini ve davalıdan şikayetçi olduğunu belirtti. Müşteki Gamze İnce ise, şüpheli Yolcu’nun Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle çektiğini hakaret ettiğini ve kendisinin ani bir reflekse şüpheliye ‘Terbiyesiz’ dediğini belirtti.

"SİZİN AĞZINIZI BURNUNUZU KIRARIM"

Şüphelinin kendilerine, "Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım" dediğini söyleyen İnce, şüpheliyi daha önceden tanımadığını ve hakkında davacı olduğunu ifade etti. İddianamede ifadesi yer alan esnaf Veysel Ekingen, olay anında iki başörtülü kadına hakaretler yağdırıldığını belirtti. Ekingen, daha sonrasında işyeri kamerasının incelendiğinde olayın net olarak göründüğünü belirtti.

SALDIRAN KİŞİ BEN DEĞİLİM, KARAKÖY'E GİTMEDİM DEDİ

Esnaf Mesut Ay ise olaya şahit olduğunu ve Yolcu’nun müştekilere hakaret ettiğini ifade etti. Şüpheli Semahat Yolcu’nun, iddianamede yer alan ifadesinde, saldıran kişinin kendi olmadığını söylediği belirtildi. Karaköy’e gitmediğini söyleyen şüpheli Yolcu, kişileri tanımadığını ve psikolojik rahatsız olmadığını belirterek, suçlamayı kabul etmedi.