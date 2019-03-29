taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6542
Euro
6.35855
Altın
1288.505
Borsa
92628.23
Gram Altın
233.748

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

Atatürk Havalimanı'nda çalışan başörtülü kadınlara hakaret eden ve bunu sosyal medyada yayınlayan Bülent K.'nın enerji veren bir şifacı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

Başörtülü kadınlara böcek dedi, sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniden gelmesini istedi.

Dünden beri Türkiye, şizofrenik tavrılar sergileyen bu adamı konuşuyor.

İzmir'den gelerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çektiği bir video ile tüm dikkatleri üzerine çeken Bülent K. ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar ise dehşete düşürüyor.

Bülent K., kendisine şifacı diyen bir sahtekar...

Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli İZLE

Şifacı Bülent K., sosyal medya hesaplarından sözde enerji veren terapiler yaparak kadınları zayıflatıyor, hatta evlendiriyor.

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

'HAYIR KURUMUNA GİDİYOR' YALANI

Bununla da yetinmeyen sahtekar şifacı, eski sevgiliyi unutmak isteyen kadınlardan ise seans başına 1500 lira para alıyor.

Tüm bunları hesabından payşalan şifacı, paraların hayır kurumlarına bağışlandığı yalanını uyruduyor.

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini Deist olarak tanıtan Bülent K., her seansında da besmele çekip, dualar okuyor. Yine bir seansında 15 yaşındaki olduğunu söylediği bir genç kıza terapi yapan Bülent K., akciğer kanseri olan kızın iyileştiğini dile getiriyor.

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

GÖZALTINA ALINDI

Tüm sahtekarlığını sosyal medyada gözler önüne seren Bülent K., havalimanında yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı.

Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

Sahtekar şifacının sorgulanması sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

Kırklareli’nde 11 yaşındaki kız ölü bulundu

53
Guaido'ya men cezası

Guaido'ya men cezası

36
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

44
İlk önce nişanlısını sonra kendisini vurdu

İlk önce nişanlısını sonra kendisini vurdu

60
Battal İlgezdi Ataşehir'de başörtüsü dağıttı

Battal İlgezdi Ataşehir'de başörtüsü dağıttı

97
Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

Rusya'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

33
AK Partili gence çirkin davranan kadın

AK Partili gence çirkin davranan kadın

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir