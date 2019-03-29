Başörtülülerden rahatsız olan sahtekar şifacı gözaltında

Başörtülü kadınlara böcek dedi, sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yeniden gelmesini istedi.

Dünden beri Türkiye, şizofrenik tavrılar sergileyen bu adamı konuşuyor.

İzmir'den gelerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çektiği bir video ile tüm dikkatleri üzerine çeken Bülent K. ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar ise dehşete düşürüyor.

Bülent K., kendisine şifacı diyen bir sahtekar...

Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli İZLE

Şifacı Bülent K., sosyal medya hesaplarından sözde enerji veren terapiler yaparak kadınları zayıflatıyor, hatta evlendiriyor.

'HAYIR KURUMUNA GİDİYOR' YALANI

Bununla da yetinmeyen sahtekar şifacı, eski sevgiliyi unutmak isteyen kadınlardan ise seans başına 1500 lira para alıyor.

Tüm bunları hesabından payşalan şifacı, paraların hayır kurumlarına bağışlandığı yalanını uyruduyor.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini Deist olarak tanıtan Bülent K., her seansında da besmele çekip, dualar okuyor. Yine bir seansında 15 yaşındaki olduğunu söylediği bir genç kıza terapi yapan Bülent K., akciğer kanseri olan kızın iyileştiğini dile getiriyor.

GÖZALTINA ALINDI

Tüm sahtekarlığını sosyal medyada gözler önüne seren Bülent K., havalimanında yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı.

Sahtekar şifacının sorgulanması sürüyor.