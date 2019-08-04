Basra Körfezi'nde gergin anlar

Dünyanın petrol ihtiyacının byük bir kısmının karşılandığı yollardan olan Hürmüz Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanan gerginliğin ardından şimdi de Hürmüz Boğazı'nın yukarısında Basra Körfezi karıştı.

DEVRİM MUHAFIZLARI TANKERE EL KOYDU

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.

İRAN'IN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu gelişmeden birkaç saat sonra ise bu defa İran'ın güneybatısında Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde İran Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düştüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, Buşehr Hava Üssü'nden eğitim uçuşu için kalkan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının teknik arıza nedeniyle Tengistan sahiline düştüğünü duyurdu. Tengistan Kaymakamı Abdulhüseyn Refiipur, uçaktaki iki pilotun kazadan kurtulduğunu açıkladı. Düşen uçağın tipi hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.