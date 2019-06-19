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Basra'da petrol şirketine füze saldırısı: 3 yaralı

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde, bir petrol şirketine saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında 3 kişi yaralandı.

AA | 19.06.2019 - 09:59..
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Irak Başbakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Basra'nın El-Bercisiye bölgesinde bulunan bir petrol sondaj şirketine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İki gün önce de başkent Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu El-Taci Askeri Kampı'na, katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti. Irak'ın başta Bağdat olmak üzere bazı kentleri bir süredir havan topu ve katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırılara sahne oluyor.

KATYUŞA ATILMIŞTI

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü Beled Hava Üssü'ne 15 Haziran'da üç havan topuyla saldırı gerçekleştirilirken, geçen cuma akşamı da Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve katyuşa atılmıştı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine kaytuşa füzesiyle bir saldırı gerçekleştirilmişti.

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