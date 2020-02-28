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Başsavcılık'tan provokatif paylaşımlara soruşturma

İdlib'de görev yapan askerlerimize düzenlenen saldırı sonrası, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara yönelik soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 15:27..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı." bildirildi.

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