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Başsavcılık'tan sandık kurulları soruşturması açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, "Başlatılan soruşturmalar, delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir." denildi.

DHA | 03.05.2019 - 11:50..
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul seçimlerinde sandık kurullarına yönelik soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgeler temin edilmiş ve bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır."

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