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Başsavcılıktan 'yırtıcı hayvan' açıklaması

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacılar ilçesinde, okul çıkışı, köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mehmet Özer'in ölümüyle ilgili bilgi verdi.

DHA | 07.01.2019 - 10:22..
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KAYSERİ

Cuma günü meydana gelen olayda, Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken, iddiaya göre başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Mehmet Özer, parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Mehmet Özer'in ölümü olayı ile ilgili olarak gerek sosyal medyada gerekse bir kısım yazılı basında çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"YIRTICI HAYVAN YARALANMASINA BAĞLI..."

"Olayın nöbetçi Cumhuriyet Savcımıza bildirilmesi üzerine olayla ilgili ilk talimatları verilmesinin ardından Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde görevli iki adli tip uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde; Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir."

"KÖPEK SALDIRISINA MARUZ KALDIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Olay sırasında ölen Mehmet Özer'in yanında bulunan tanık öğrencinin beyanları ve bu öğrencinin haber vermesi üzerine Mehmet Özer'i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımından, müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma her yönüyle ve titizlikle yürütülmekte olup, olayda kasıt ya da ihmali belirlenebilecek olan tüm şüpheliler hakkında gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başsavcılıktan 'yırtıcı hayvan' açıklaması

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