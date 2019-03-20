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Araçta bulunan baston bıçak polisi de şaşırttı

Adana’da polisin şüphelenip durduğu otomobilden çıkan baston görünümlü bıçak hayrete düşürdü.

İHA | 20.03.2019 - 09:32..
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Kentte  görevli motorize zırhlı yunus timleri, mahallede hareket halinde olan bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Sürücü araçtan indirilip, otomobilde arama yapıldı.

ARAÇTAN ÇIKAN BASTON ŞAŞIRTTI

Sürücünün kimliği alınarak ‘Genel Bilgi Taraması’na (GBT) tabii tutuldu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada da başında şahin figürü olan bir baston buldu.

Araçta bulunan baston bıçak polisi de şaşırttı

ÖZEL OLARAK YAPTIRMIŞ

Özel olarak tasarlanan bastonu detaylı inceleyen ekipler, bastonun bıçak olduğunu belirledi. Polis baston bıçağa el koyarken, araç sürücüsü de gözaltına alındı. Zanlının, ‘baston bıçağı’ hobi amaçlı yanında taşıdığını söylediği öğrenildi. Polis, söz konusu bıçağın daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Araçta bulunan baston bıçak polisi de şaşırttı






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