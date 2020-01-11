Batan balıkçı teknesinde kaybolan bir kişinin cesedi bulundu

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.
Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.
Kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.
KAYIP BALIKÇIDAN 1'İNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Sabah saatlerinde olay yerine gelen dalgıçların su altındaki çalışmaları başlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.