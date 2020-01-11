1 Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast tabancası Bekçiler tarafından bir şüpheli üzerinde yapılan arama sonucu, şahsın üzerinden suikast tabancası çıktı.

2 Şanlıurfa'da ayakkabı hırsızlığı Suruç ilçesinde, kapısı açık olan eve girerek ayakkabı çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

3 Türkler Geliyor filminin hazırlıkları bir yıl sürdü Yapımcılığını ‘Diriliş Ertuğrul’ ve şimdi de ‘Kuruluş Osman’ ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, 17 Ocak’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

4 Batan balıkçı teknesinde kaybolan bir kişinin cesedi bulundu Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı.

5 Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın kendilerine tazminat ödemesini ve özür dilemesini beklediğini söyledi.

6 Comolli ile Ali Koç toplantı yaptı Attığı tweetler sonrası Comolli'yle bir görüşme gerçekleştiren Ali Koç, Fransız futbol adamına uyarılarda bulundu. Ayrıca görüşmede hangi bölgelere transfer yapılacağı da konuşuldu.