taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8185
Euro
6.5973
Altın
1342.76
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.389

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

Bayram tatilini fırsat bilenler sadece güneye değil kuzeye de akın etti.

AA | 06.06.2019 - 18:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için ilçeye çok sayıda yerli turist geldi. Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın en fazla rağbet gören plajı Çuhallı oldu.

Turistlerin ilçeye yoğun ilgisi güney sahillerini aratmazken, 25 bin kişilik ilçenin nüfusu yaklaşık 5 katına çıktı. Otel ve pansiyonlar da yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tüm tesislerin dolduğunu söyledi.

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu VİDEO

"GEÇEN YIL SEZONU 30 HAZİRAN'DA AÇMIŞTIK"

Sezon başlangıcının bayram tatiline denk geldiğini ve bayram sonrasında da bu yoğunluğu beklediklerini vurgulayan Yemenici, "Geçen yıl sezonu 30 Haziran'da açmıştık fakat bu yıl havaların güzel gitmesi nedeniyle erken sezon açılışı oldu. Sezon çok iyi gidiyor ve umuyoruz bundan sonra da bu şekilde devam eder." dedi.

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

"GÜNEY SAHİLLERİNİ ARATMIYOR"

Akçakoca'nın büyük metropol kentlerin arasında yer aldığı için ilgi gördüğüne değinen Yemenici, şöyle konuştu: "Güney sahilleri vatandaşların ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisi nedeniyle tam kapasiteyle doldu. Vatandaşlar bu yüzden farklı alternatiflere yöneldi. Ulaşımı kolay olan ve geniş sahil bandı olan ilçemize ilgi arttı. Şu an sahillerimiz güney sahillerini aratmayacak dolulukta."

Bu arada, bölgedeki turizm yoğunluğu ve sahiller, drone ile de havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

120
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

171
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

523
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

357
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

155
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir