Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için ilçeye çok sayıda yerli turist geldi. Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın en fazla rağbet gören plajı Çuhallı oldu.

Turistlerin ilçeye yoğun ilgisi güney sahillerini aratmazken, 25 bin kişilik ilçenin nüfusu yaklaşık 5 katına çıktı. Otel ve pansiyonlar da yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tüm tesislerin dolduğunu söyledi.

Batı Karadeniz sahilleri de bayramda doldu VİDEO



"GEÇEN YIL SEZONU 30 HAZİRAN'DA AÇMIŞTIK"

Sezon başlangıcının bayram tatiline denk geldiğini ve bayram sonrasında da bu yoğunluğu beklediklerini vurgulayan Yemenici, "Geçen yıl sezonu 30 Haziran'da açmıştık fakat bu yıl havaların güzel gitmesi nedeniyle erken sezon açılışı oldu. Sezon çok iyi gidiyor ve umuyoruz bundan sonra da bu şekilde devam eder." dedi.

"GÜNEY SAHİLLERİNİ ARATMIYOR"

Akçakoca'nın büyük metropol kentlerin arasında yer aldığı için ilgi gördüğüne değinen Yemenici, şöyle konuştu: "Güney sahilleri vatandaşların ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisi nedeniyle tam kapasiteyle doldu. Vatandaşlar bu yüzden farklı alternatiflere yöneldi. Ulaşımı kolay olan ve geniş sahil bandı olan ilçemize ilgi arttı. Şu an sahillerimiz güney sahillerini aratmayacak dolulukta."

Bu arada, bölgedeki turizm yoğunluğu ve sahiller, drone ile de havadan görüntülendi.