Batı Şeria'da koronavirüsten ilk ölüm

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün son bulması için dua etti

1 Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 198'e yükseldi Almanya'da son 24 saatte koronavirüs görülen kişi sayısı 36 bin 508'e, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 198'e yükseldi.

2 Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü Kötü hava koşulları nedeniyle pilotu arama çalışması zorlaştı.

3 Erdoğan'dan 4 suça af yok Af yasasında sonlara gelinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 suçu af yasasına dahil etmeyecek.

4 ABD'li teknoloji devleri koronavirüs için birleşti Amazon, koronavirüs test kitlerini almak ve kullanıma sunmak için, Microsoft kurucu ortağı Bill Gates tarafından finanse edilen araştırmacılarla iş birliği yaptı.

5 Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile ek genelge Genelge ile büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.

6 51 kişiyi öldüren cami saldırganı suçlamaları kabul etti Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant'ın bu kararı, mahkemeyi sevindirdi.