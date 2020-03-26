taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4636
Euro
7.0546
Altın
1600.87
Borsa
89063.03
Gram Altın
333.04
Bitcoin
43220.55

Batı Şeria'da koronavirüsten ilk ölüm

Koronavirüsün giderek yayılması sonucu Batı Şeria'da, ilk ölüm gerçekleşti.

İHA | 26.03.2020 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünya genelinde koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bilanço ağırlaştıkça insanların korkusu giderek büyüyor.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria’da 60 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Mulhem, hayatını kaybeden kadının altta yatan sağlık sorunları olduğunu, daha önce yapılan testlerin sonucunda koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildirdi.

Batı Şeria'da 62 ve Gazze Şeridi'nde 2 korona virüs vakası bulunuyor.

Öte yandan yetkililer salgınla mücadele kapsamında önlemler alırken, Filistin Başbakanı, koronavirüse karşı Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Batı Şeria'da koronavirüsten ilk ölüm

İlginizi Çekebilir
Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü
Kötü hava koşulları nedeniyle pilotu arama çalışması zorlaştı.
51 kişiyi öldüren cami saldırganı suçlamaları kabul etti
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant'ın bu kararı, mahkemeyi sevindirdi.
İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Hoy şehrinde meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Merkel'den ikinci korona testi
Merkel’in, koronavirüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı ikinci testi de negatif çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
109
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan yerlere baskın
66
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
ABD'nin Teksas ve Florida eyatlerinde OHAL ilan edildi
60
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
Solum cihazlarının ihracatına kısıtlama geldi
43
ABD ve İngiltere'de hemşireler, çöp poşetlerinden önlük giyiyor
ABD ve İngiltere'de hemşireler, çöp poşetlerinden önlük giyiyor
104
İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
İngiltere'de ülke dışına çıkamayanların vizesi uzatıldı
2
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
Taburcu edilen şahıs virüs şüphesiyle gözetime alındı
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir