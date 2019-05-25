Batı Şeria'da sıcak hava sebebiyle 147 yangın çıktı

Batı Şeria'da bölgedeki aşırı sıcaklar yüzünden çıkan yangınlarda yaklaşık bin 750 ağaç zarar gördü.

Sivil Savunma Birimi Basın Müdürü Naiz el-İzze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede artan hava sıcaklarından kaynaklı 147 yangın çıktığını ve yaklaşık bin 750 ağacın yangınlarda zarar gördüğünü söyledi.

14 SAAT SÜREN YANGIN

İtfaiye ekiplerinin birçok farklı bölgede çıkan yangınları kontrol altına almak için 14 saat aralıksız çalıştığını ifade eden İzze, yangının evlere sıçramasının önlendiğini aktardı.

Batı Şeria'da Ölü Deniz'e yakın bazı noktalardaki hava sıcaklığının 47 santigrat dereceye ulaştığı kaydedildi.