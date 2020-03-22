Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, insanlarda korku ve endişeye neden oluyor.
İnsanlar salgına karşı yaşam mücadelesi verirken, yetkililer koronavirüse karşı önlemler alıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındığını belirtti.
Filistin Başbakanı, düzenlediği basın toplantısında koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASI
Filistin Başbakanı, ilan edilen yasaktan tıp personeli, eczacı, manav ve fırın ustalarının muaf tutulduğunu belirtti.
Filistin Başbakanı, alınan tedbirler kapsamında yurt dışından Filistin'e dönen herkesin 14 günlük karantinaya alınacağını belirtirken, Filistin Sağlık Bakanlığı, 2’si Gazze'de olmak üzere ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 59'a yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, koronavirüs vakası olan 17 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.