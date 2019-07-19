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Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Temmuz ayını serin ve yağışlı geçiren Türkiye, bu hafta mevsim normallerine dönüyor.

AA | 19.07.2019 - 09:09..
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Türkiye en serin ve yağışlı temmuz ayını yaşıyor. Ancak hava mevsim normallerine bu haftadan itibaren normale dönüyor. Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ile 4 derece artması bekleniyor.

Temmuz ayında en çok yağış alan illerden biri de İstanbul oldu. İstanbul'da yağmur etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları 31 dereceye çıkması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ YİNE YAĞIŞLI

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. Bu bölgede yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKDENİZ'DE RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyorBatı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

5 GÜNLÜK SICAKLIK TAHMİNİ

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyorBatı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artıyor

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