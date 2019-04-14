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Batman-Dörtyol petrol hattında sevkiyat arttı

52 yıldır hizmet veren hat her geçen yıl sevkiyat rakamlarında ileriye gidiyor.

AA | 14.04.2019 - 15:13..
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Türkiye'nin çıkardığı ham petrolün taşıma ve yüklemesinin yapıldığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Terminali'nde geçen yıl rekor seviyede sevkiyat rakamlarına ulaşıldı.

YAKLAŞIK 15 MİLYON VARİL

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda, geçen sene 16 yılın en yüksek ham petrol taşıması 14 milyon 816 bin 411 varille, en yüksek yüklemesi de 14 milyon 566 bin 30 varille gerçekleştirildi.

Son dönemlerde liman bölgelerindeki olumsuz hava koşulları ve hatların modernizasyon çalışmalarına rağmen detaylı planlamalar ve titizlikle yürütülen ekip çalışmalarıyla rekor sevkiyata imza atıldı.

İLK 3 AY RAKAMLARI

Bu yılın ilk 3 ayında da taşınan ham petrol miktarı 4 milyon 314 bin 983 varile, rafinerilere iletilmek üzere deniz tankerlerine yüklenen ham petrol ise 4 milyon 143 bin 419 varile ulaştı.

Batman-Dörtyol petrol hattında sevkiyat arttı

Türkiye'nin çıkardığı petrolün taşınması ve deniz tankerlerine yüklenerek rafinerilere iletilmesi amacıyla kurulan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, 1967'den bu yana hizmet veriyor.

Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman'da çıkartılan ham petrol, BOTAŞ'ın Dörtyol ilçesindeki terminale bu 511 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla sevk ediliyor.

Boru hattı, ham petrolü Dörtyol terminalindeki depolama tanklarına ulaştırarak, buradaki yükleme iskelesinden deniz tankerlerine yüklenmesi ve rafinerilere iletilmesi amacıyla 52 yıldır hizmet veriyor.

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