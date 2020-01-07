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Batman Otogarı'ndaki cinayetini baba azmettirdi

Batman Otogarı'nda kan davalıları tarafından bıçaklanan Suat Yüksekbağ cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı.

DHA | 07.01.2020 - 11:39..
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Askerden terhis olduktan sonra yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete gelen 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, dönmek için geldiği otogarda kan davalıları 18 yaşındaki Resul ile 15 yaşındaki Azad Ketir kardeşlerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

Yüksekbağ, herkesin gözü önünde aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

Defalarca bıçakladı, başında ölmesini bekledi İZLE

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMADILAR

Saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya, kimseyi yaklaştırmadı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Batman Otogarı'ndaki cinayetini baba azmettirdi

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesi olayına müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen polis memurları görevden uzaklaştırılırken, 2 kardeş ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman Otogarı'ndaki cinayetini baba azmettirdi

BABA HAKKINDA ÖNCE TAKİPSİZLİK, SONRA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yüksekbağ cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, iki kardeş hakkında, ‘kasten adam öldürmek’, baba Nurettin Ketir hakkında ise ‘azmettirme suçundan‘ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ketir ailesinden Ozan Ketir'in, 4 Ağustos 2018’de Faruk Yüksekbağ tarafından öldürüldüğüne yer verilen iddianamede, baba Nurettin Ketir hakkında cinayeti azmettirme suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma sürerken Ketir hakkında takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. Polisin, şüphelilerden Resul Ketir'in cep telefonunda yaptığı incelemede ulaşılan bir mesajda "Evlenmeden önce benim kanımı yerden almam gerekiyor. Mecburum. Ben evlensem de babam beni bırakmaz. Azad yapsın der." yazdığı belirtildi. Bunun üzerine baba Nurettin Ketir hakkında tekrar soruşturma başlatıldığına yer verildi.

Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri İZLE

"İNTİKAMIMI ALDIM" DİYE BAĞIRDI

İddianamede, Ozan Ketir cinayetinin ardından ailelerin kan parasında anlaşma sağlandığı bilgisine de yer verildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Suat’ın babası Nuri Yüksekbağ, bir miktar para ödedi ancak kalan kısmı için zaman istedi. 28 Ağustos 2019’da Nurettin Ketir ve oğulları Resul ve Azad Ketir, Ankara’ya gitmek için Batman Otogarı’na geldi. Suat Yüksekbağ da Kütahya’daki babasının yanına gitmek üzere otogardan otobüse binmişti. Resul ve Azad, Suat’ı görünce bıçakla saldırdı. Otobüsten kaçan Yüksekbağ, otogara girdi. Peşlerinden giden Azad, Suat’ı bıçaklarken ağabeyi Resul de araya girenleri 'intikam alıyoruz' diyerek engelledi. Kardeşini 'kalbine vur' talimatıyla yönlendirdi. Azad daha sonra 'intikamımı aldım' diye bağırdı."

Batman Otogarı'ndaki cinayetini baba azmettirdi


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