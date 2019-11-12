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Batman Üniversitesi'nde mezar odası bulundu

Üniversitede gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği sırasında bulunan mezar odası koruma altına alındı.

DHA | 12.11.2019 - 18:50..
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Batman Üniversitesi'nin fidan dikim etkinliğinde bulunan mezar odası ve iskeletin cumhuriyet dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak dün düzenlenen 'Geleceğe nefes ol' kampanyası etkinlikleri kapsamında Batman Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikimi sırasında mezar odası ile 4 iskelet bulundu. Buluntularla ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye gelen müze müdürlüğü görevlileri alanı koruma altına aldı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yapılan ilk incelemede iskeletlerin cumhuriyet dönemine ait olduğunu belirlendiğini ifade ederek, "Dicle Nehri'ne yakın kampüsümüzde dün düzenlediğimiz fidan dikme etkinliğinde oda şeklindeki mezarlık ve 4 iskelet bulundu. Durumu Batman Müzesi’ne bildirdik. Görevliler yaptıkları araştırmada mezarın cumhuriyet dönemine ait olduğunu tespit etti. Araştırmalar sürüyor. Mezarlığın olduğu bölgeyi koruma altına aldık" dedi.

Üniversite kampüsünde mezar odası ve 4 iskelet bulundu -1

Üniversite kampüsünde mezar odası ve 4 iskelet bulundu -2

Batman Üniversitesi'nde mezar odası bulundu

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