Batman'da kayalıklarda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kumruca köyü Raman Dağı eteklerinde bulunan kayalık alanda mahsur kalan 11 kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
YARDIM İSTEDİLER
Doğada gezinti yapan 11 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedip çıktıkları kayanın üzerinden inemedi. Mahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden birinin, 112’ye haber verdiği belirtildi.
5 SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDILAR
Yardım istenmesinin ardından olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, grubu kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından 11 kişinin, bulundukları yerden güvenli bir şekilde indirildiği belirtildi.
Kayalık alandan indirilen grup, AFAD, jandarma ekibine ve Kumruca köy muhtarına teşekkür etti.