Batman'da kayalıklarda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

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Erdoğan: Mülteciler için 40 milyar dolar harcadık

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1 İran'da zamdan gelen para düşük gelirlilere gidecek Tahran, benzine yapılan yüzde 300 zamdan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını açıkladı.

2 Tutuklanan servis dolandırıcısının pişkinliği İstanbul'da 444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çete yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin pişkinliği ve sarf ettiği cümleler ise güne damga vurdu.

3 Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum Artık ev işi yapmamaya karar veren Ayşe Hatun Önal, mutfağı da kapattı.

4 Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı Sony, Android 10 güncellemesini alacak akıllı telefonlarını ve güncellemenin ne zaman geleceğini duyurdu.

5 Başörtülü genç kızı darbeden kadının komşuları konuştu Yolda gördüğü başörtülü kızı darbeden Semahat Y.'nin, ev sahibine ve çevredeki esnafa da saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

6 Kayseri'de 10 günlük bebek yatağında ölü bulundu Yabancı uyruklu 10 günlük henüz adı konmamış bebek yatağında ölü bulundu, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.