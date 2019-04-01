Batman’da 3 yaşındaki çocuk kayboldu

Batman’ın Kozluk ilçesinin Bekirhan beldesinin Ulaşlı köyüne bağlı Yeni Mezra’da 3 yaşındaki Fatih Akdoğan, dereye düşerek suda kayboldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ÇALIŞMALARA SABAH DEVAM EDİLECEK

Akşam saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Devecik köyüne kadar devam etti. Son günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle su debisinin yüksek olduğu ve kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sonlandırılırken, çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.



