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Batman'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

İHA | 07.11.2019 - 15:09..
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Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara operasyonu yaptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ekipler, bugün sınıra yakın illerden Batman’a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Batman'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 BİN 150 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 2 zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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