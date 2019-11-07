Otomobilde hesaplı olduğu için beyaz renk tercih ediliyor

1 Antalya'da taksici ile İranlı turist tartıştı 10 liralık taşıma ücreti için taksici ile kavga eden İranlı turist gözyaşları arasında polise darbedildiğini söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu.

2 Hatay'da nehir kenarında 100 bin uyuşturucu hap bulundu Asi Nehri kenarına gizlenmiş çuval içerisinde, 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Ağrı'da 8 terörist öldürüldü İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirilirken, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

4 Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Akçaabat'ta birkaç hayvanda tespit edilen çiçek hastalığı, önceleri alerji olarak değerlendirildi. Veteriner hekimler, çiçek hastalığını belirleyip iğneyle hayvanları uyuttu.

5 Kanser ablası için arabasını satacaktı, dolandırıldı Antalya’da inşaat mühendisi bir kişi, kanser hastası ablasının tedavisini karşılamak için sattığı 140 bin TL değerindeki otomobilinin parasını alamadığını ileri sürerek, dolandırıldığını iddia etti.

6 Batman'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Bir araçta yapılan aramada 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.