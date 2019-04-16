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Batman'da 8 gündür kayıp olan kişinin cesedi ortaya çıktı

Kayıp olan Burhan Arıca’nın cesedi, köylüler tarafından Dicle Nehri’nde bulundu.

İHA | 16.04.2019 - 21:55..
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Batman’ın Hasankeyf ilçesinde geçtiğimiz hafta Hayriye Arıca’nın cesedi Dicle Nehri kenarında bulunmuş, 2 gün sonra da bir araç su yüzeyine çıkmıştı. Olayın olduğu 8 Nisan tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Burhan Arıca’nın ailesi, oğullarının da aynı araçta olduğunu belirterek arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasını istedi.

Batman'da 8 gündür kayıp olan kişinin cesedi ortaya çıktı

CESEDİ GÖRENLER HABER VERDİ

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Arıca’nın cesedi köylüler tarafından, eşinin cesedinin bulunduğu yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki su kenarında bulundu. Cesedi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Burhan Arıca’nın yakınlarının da gittiği bölgede, cesedin Arıca’ya ait olduğu teşhis edildi. Yapılan işlemlerin ardından Burhan Arıca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Batman’ın Hasankeyf ilçesinden 8 Nisan’da geçen Dicle Nehri kenarında Hayriye Arıca’ya ait ceset bulunmuş, olaydan iki gün sonra da Arıca’nın eşi Burhan Arıca’nın kiraladığı araç, su yüzeyine çıkmıştı. Olayın ardından Hayriye Arıca’nın ailesi, kızlarının ölümünden eşi Burhan Arıca’yı sorumlu tutmuş, Burhan Arıca’nın ağabeyi Orhan Arıca ise kardeşinin de eşi ile birlikte aynı araçta olduğunu belirterek bulunması için yetkililerden yardım istemişti.


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